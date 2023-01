Scontri ultrà, Piantedosi: stop di 2 mesi alle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli

"Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione sulle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi. Ma non potrò non fare a meno - ha aggiunto - di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie”.

Lo ha annunciato il ministro Matteo Piantedosi, durante una conferenza stampa in Prefettura a Trieste. Inoltre, ha presentato anche l'intenzione di "qualche provvedimento di prevenzione" non alternativo a misure individuali per i singoli autori, come i Daspo, per i quali è in corso una intensa attività di polizia.

Si va, quindi, verso il divieto alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli, dopo gli scontri avvenuti tra gli ultras delle due squadre nell'autogrill di Badia al Pino. Lo stop può essere deciso attraverso la decisione dei prefetti partita per partita o con una decisione del ministro dell’Interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, con proprio decreto, come avvenuto nel 2014 per gli ultras dell'Atalanta.

Una stretta conclusiva dopo il 'far west' tra tifosi di domenica scorsa.