La Salernitana non ferma la cavalcata del Napoli che vince per 2-0

Sotto una pioggia battente gli azzurri di Spalletti confermano la loro voglia di primato con la prodezza di Di Lorenzo e il guizzo attento di Osimhen.

Il Napoli sale a 50 punti in classifica, compito della inseguitrici ora mantenerne il passo.

Anche in una serata meno effervescente rispetto al roboante 5-1 sulla Juventus, la squadra azzurra ha dimostrato di ragionare ormai da vera capolista.

La Salernitana, al termine di una settimana sulle montagne russe tra l'esonero di Davide Nicola dopo l'8-2 incassato con l'Atalanta e il suo immediato ritorno a due giorni dall'addio, ha opposto resistenza finché ha potuto, restando sempre in partita e rischiando anche di riaprirla nel finale.

Per i granata però la classifica, con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, inizia a farsi complicata, soprattutto alla luce del successo del Verona nello scontro salvezza contro il Lecce che ha riaperto la lotta per non retrocedere. Un momento difficile come testimonia la contestazione dei tifosi di casa al triplice fischio finale.