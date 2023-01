Alle 18.30 Bologna-Spezia, segui la cronaca testuale

Thiago Motta, tecnico del Bologna, è arrivato in corso d’opera con ottimi risultati e punta alla prima vittoria casalinga del 2023 contro un avversario reduce invece da due successi consecutivi lontani dal 'Picco'. Un incontro che riporta Motta alla sua esperienza meglio riuscita nel campionato italiano fino ad ora. "È stata una bellissima esperienza - confessa il tecnico - ma oggi ci confronteremo in campo. Noi abbiamo fatto un buon lavoro, i ragazzi stanno bene e, inoltre, giocando a fine pomeriggio avremmo tempo di recuperare al massimo". Lo Spezia senza Kiwior, ceduto all'Arsenal, "Tutti qui devono fare il massimo ogni giorno e, come Kiwior, avranno la possibilità di andare ad un livello più alto, dipende tutto dai giocatori. Come sarà l'incontro? Mi aspetto una partita complicata, lo Spezia ha vinto con il Torino, è una squadra difficile contro cui giocare e giocano in una maniera diversa. È importante passare in vantaggio per poi poter essere più attenti alle ripartenza dell'avversario. Mi aspetto da tutti il meglio possibile, cercando di portare la partita dalla nostra parte".

Così il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di oggi in casa del Bologna: "Al Dall'Ara ci aspetta una gara fondamentale per il nostro cammino, sul fronte infortunati ci sarà qualche assente, ma oggi faremo un'analisi concreta per avere chiaro su chi poter contare". Un match nel quale entrambi gli allenatori dovranno far fronte ad assenze importanti, come sottolinea lo stesso Gotti. "È una partita senza due dei protagonisti assoluti, parlo di Nzola e Arnautovic, bisognerà dunque trovare degli adattamenti il più adeguati possibile alla partita che ci sarà. Credo che il Bologna sia una squadra con tante qualità e noi dovremo essere bravi a far valere le nostre - spiega l'allenatore dei liguri -. Per quanto ci riguarda abbiamo altri attaccanti oltre a Nzola, però come ho già detto più volte senza di lui cambiano tanto le caratteristiche di come si lega il gioco, cambiano le linee di passaggio e il modo di portare la palla nella metà campo avversaria, pertanto dovremo fare delle scelte in modo da far rendere al massimo i calciatori che verrano schierati".