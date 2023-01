Alle 18.00, Lazio-Fiorentina, biancoazzurri a caccia del secondo posto, segui la cronaca testuale

Sarà una Fiorentina a caccia di riscatto dopo due ko consecutivi quella che affronterà oggi la Lazio all'Olimpico, con i viola chiamati a tre impegni consecutivi fra campionato e Coppa Italia: "I ragazzi sono concentrati soprattutto per cercare di venire fuori da questo momento negativo alla luce delle due sconfitte che abbiamo ottenuto in queste ultime due gare - commenta Vincenzo Italiano, tecnico dei toscani - Dobbiamo cercare di reagire, offrire la migliore prestazione possibile, alzando il livello visto che nelle ultime gare non abbiamo ottenuto punti. Affronteremo una squadra molto forte che è in fiducia, fiducia che cercheremo di riprendere anche noi, cercando di proporre ritmo, qualita', provando ad ottenere punti importanti". La gara di andata fra Fiorentina e Lazio, terminata 4-0 per gli ospiti, "l'abbiamo analizzata, ci furono delle cose fatte bene, altre meno, non mi piacquero gli ultimi minuti quando uscimmo dalla gara concedendo due gol evitabilissimi".

La Lazio ha vinto sei delle ultime sette sfide contro la Fiorentina in Serie A, mantenendo anche la porta inviolata nei tre appuntamenti più recenti. Ad ottobre i biancocelesti si imposero con un netto 4-0, eppure Maurizio Sarri, tecnico dei biancoazzurri, frena: "All'andata abbiamo vinto in modo largo a livello di punteggio, ma non di prestazione dove invece ci fu equilibrio. La Fiorentina al momento sta pagando il fatto di non riuscire a concretizzare le prestazioni che esprime in campo". Dopo la vittoria per 4-0 sul Milan, Sarri chiede "equilibrio" alla sua Lazio: "Non bisogna eccedere nel pessimismo o nell'ottimismo, - esordisce nella conferenza stampa di presentazione del match - i nostri trascorsi ci dicono che questa è una partita a rischio, serve il salto di qualità definitivo. Abbiamo speso tante energie mentali, la continuità è l'unica cosa che manca a questa squadra". Dopo il pareggio contro l'Empoli, Sarri aveva parlato di timore di una mancanza di "cilindrata mentale". Ora chiarisce il concetto: "Questa rosa si allena sempre con applicazione, forse c'è un po' di stanchezza fisica ma contiamo in 24 ore di sistemare tutto. La stanchezza mentale è quella più difficile da smaltire".