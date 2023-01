Alle 20.45 Bologna-Atalanta: obiettivo rilancio per i nerazzurri

Il turno si chiude stasera con Bologna-Atalanta. I padroni di casa sono a metà classifica, con tanti punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e altrettanti sulla zona Europa. Ospiti, invece, in piena corsa per la Champions League, ma non vincono da troppe giornate. Il Bologna è reduce dalla immeritata sconfitta in casa della Roma, mentre l'Atalanta ha pareggiato 2-2 in casa dello Spezia.

Qui Bologna

Nei rossoblu si va verso la conferma di Sansone come centravanti nel Bologna di Thiago Motta che vedrà fuori per infortunio i tre attaccanti titolari, Arnautovic, Barrow e Zirkzee. Il tecnico dovrà fare a meno anche dei difensori Bonifazi e De Silvestri, mentre Kasius e Vignato sono da tempo sul mercato e difficilmente saranno convocati. Dunque due reparti su tre sono decisamente in emergenza. Motta cercherà di cambiare il meno possibile rispetto all'incontro con la Roma, dove si è visto un Bologna deciso, ma che ha trovato solo poche volte la porta avversaria. Dunque davanti a Skorupski ci saranno a destra l'austrico Posch, con Lykogiannis a sinistra, quindi Soumaoro e Lykogiannis a sinistra. In mezzo Medel affiancato da Dominguez, con Orsolini, Ferguson e Soriano dietro a Sansone.

Qui Atalanta

"Ci siamo tutti, c'è questa situazione di Ruslan, non so se è in trattativa per uscire, per il resto abbiamo recuperato tutti. Zapata ha recuperato bene, anche Musso. Demiral ha ripreso questa settimana, ma è stato fermo tantissimo. Verrà a Bologna, ma ancora non è pronto per giocare". Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match in programma al Dall'Ara. "Thiago Motta sta dando un'impronta alla squadra - ha dichiarato l'allenatore degli orobici - sta cercando di portare in alto una società e una squadra che da tanto tempo non è nelle posizioni migliori di classifica. Lo sta facendo anche in base a quello che è il suo modo di intendere il calcio. Tutte le gare sono difficili. Nel primo tempo di La Spezia - ha continuato - abbiamo interpretato la partita in maniera giusta, nella ripresa non abbiamo avuto la giusta continuità, poi è finita 2-2. Possiamo e dobbiamo fare meglio, ma aver recuperato la sfida vuol dire che la squadra non molla".