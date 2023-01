Alle 18.30 Bologna-Cremonese. I grigiorossi confidano nell'"effetto Coppa Italia"

Da una parte, il bisogno di tranquillità del Bologna che veleggia a metà classifica ed è reduce dalla vittoria contro l'Udinese in Friuli ; dall'altra, il perenne inseguimento della prima vittoria in campionato della Cremonese fanalino di coda. Ma in casa grigiorossa la musica potrebbe cambiare con l'arrivo di Ballardini in panchina che - alla prima al timone dei lombardi, negli ottavi di Coppa Italia - ha eliminato la corazzata Napoli.

I felsinei di mister Thiago Motta puntano dunque a mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona salvezza: al momento sono all'undicesimo posto con 22 punti e un margine di ben 12 lunghezze sulla zona retrocessione. Nelle ultime cinque partite il rendimento dei rossoblu è stato ballerino con due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Nonostante ciò, la squadra è attrezzata per raggiungere l’obiettivo permanenza nella massima serie.

Ben diversa la situazione in casa grigiorossa dove l'ex tecnico - tra le altre - di Lazio, Cagliari, Genoa, Palermo, deve inseguire il target rimonta, che al momento appare un'impresa. Tale sembrava anche la sfida con i partenopei, ma il campo ha dato un responso in direzione opposta ai pronostici.