E' ufficiale: Davide Ballardini è il nuovo allenatore della Cremonese

La società grigiorossa lo ha reso noto oggi con una nota "La proprietà della Cremonese e la società danno il benvenuto al nuovo tecnico e al suo staff". Ballardini, che sarà presentato ufficialmente alla stampa nei prossimi giorni, prende il posto di Massimiliano Alvini, esonerato ieri.

Il tecnico ha siglato un accordo che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024, e con lui arrivano a Cremona anche i componenti del suo staff: Carlo Regno (allenatore in seconda), Francesco Bertini (preparatore atletico), Roberto Beni (collaboratore tecnico), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Andrea Sardini (allenatore dei portieri).

L'allenatore, nel pomeriggio, ha guidato il primo allenamento sul campo numero 5 del Centro Sportivo Giovanni Arvedi: “Sono molto contento - le sue prime parole da allenatore dei grigiorossi - che la società abbia pensato a noi. Detto questo la nostra attenzione sarà immediatamente rivolta al lavoro sul campo e alla conoscenza dei calciatori. Altro non si può aggiungere se non che ci alleneremo e cercheremo di fare il nostro massimo”.

Massimiliano Alvini, esonerato ieri sera, ha però voluto salutare e ringraziare la proprietà, la società e i sostenitori grigiorossi attraverso una lettera aperta affidata agli organi di comunicazione del club: "Ringrazio il Cavalier Giovanni Arvedi, la Cremonese, i direttori, i calciatori, tutto lo staff, la città di Cremona e tutti i tifosi grigiorossi per la fiducia che mi è stata data e per il lavoro quotidiano che insieme abbiamo condiviso. Con profondo rispetto un grazie di cuore a tutti".

Si chiude così, dopo 18 giornate, l'esperienza di Massimiliano Alvini alla guida della Cremonese. Fatale la sconfitta allo "Zini" contro il Monza per il 52enne tecnico che a giugno era stato chiamato a guidare i neopromossi grigiorossi al posto di Pecchia. Nella sua prima stagione in serie A, Alvini lascia la Cremonese all'ultimo posto con appena 7 punti, frutto di altrettanti pareggi, e zero vittorie.