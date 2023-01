Calcio, serie A: domani si riparte, subito supersfida Inter-Napoli

Calcio, sedicesima giornata del campionato di serie A: domani tornano le partite dopo la lunga pausa per i Mondiali di Qatar 2022 e si riparte subito con la supersfida Inter-Napoli a San Siro.

TUTTE IN CAMPO DOMANI - In campo tutte e 20 le squadre nell'unica giornata di mercoledì, con cinque coppie di partite per ogni fascia oraria, le prime due con fischio d'inizio alle 12.30 e le ultime due alle 20.45. Vedremo l'effetto dei Mondiali, che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato la cui quindicesima giornata si era giocata nella prima metà di novembre.

IL BIG MATCH - Il Napoli punta a difendere il primato in classifica a otto punti dalla seconda, il Milan, contro un Inter in zona Europa League ma affamata di punti per ribaltare l'andamento di un campionato che finora non ha premiato la squadra di Simone Inzaghi come avrebbero auspicato i suoi tifosi.

LE SFIDE PER MILAN, JUVE E LAZIO - Il Milan si gioca la rimonta sui partenopei contro un'altra squadra campana, la Salernitana di Nicola che finora si è rivelata una formazione temibile e agguerrita. La Juventus, terza in classifica, scende in campo allo Zini di Cremona contro i grigiorossi di Alvini. All'Olimpico si gioca Roma-Bologna, la Lazio va in trasferta a Lecce e l'Atalanta a Spezia.