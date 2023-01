Fiorentina e Torino a due punti dalla Conference si sfidano al Franchi. Segui la cronaca testuale

La Fiorentina affronta il Torino senza Sottil, Cabral e Quarta, oltre a Dodo squalificato. Per non parlare del brutto infortunio di Castrovilli, che si è fatto male al polpaccio durante gli allenamenti di giovedì. Dagli esami si è scoperto che ha riportato una lesione al gemello mediale della gamba destra. Castrovilli, numero 10 della Fiorentina, sarà assente per almeno un mese. Il centrocampista era appena rientrato dopo l'infortunio al ginocchio sinistro che lo aveva tenuto per otto mesi fuori dal campo. Anche Nico Gonzales probabilmente non sarà in grando di scendere in campo dall'inizio della partita.

Qui Torino

Ivan Juric schiera contro la Fiorentina di Italiano il centrocampista Michel Adopo e l'attaccante Seck. "Contro lo Spezia è stato chiaro a tutti quanto eravamo stanchi, una stanchezza soprattutto mentale. Abbiamo recuperato le energie, mi auguro che lo dimostreremo con una grande prestazione". Contro il Milan in Coppa Italia Adopo ha segnato il gol che è valso la qualificazione ai quarti di finale. Seck a sua volta ha fatto partire il pallone da metà campo da cui è nata l'azione del gol. Juric dice prima della sfida: "Ho tanta fiducia in Ado. Su di lui ci conto e ci ho sempre contato". Demba probabilmente partirà come titolare al posto di Sanabria, insieme a Miranchuck-Vlasic. Il Torino in serie A non vince a Firenze dal 1976. Il primo febbraio si incontreranno di nuovo nei quarti di finale di Coppa Italia.