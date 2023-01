Alle 18.30 Cremonese-Juventus e Fiorentina-Monza

Sfida esterna allo stadio Zini di Cremona per la squadra allenata da Massimiliano Allegri, terza con 31 punti dopo Napoli e Milan.

La Cremonese, che non ha mai vinto in questo campionato, nella sua storia ha affrontato la Juventus per 14 volte, perdendo dieci incontri e pareggiandone quattro, questi ultimi sempre in casa. Sulla carta quindi una sfida abbordabile per i bianconeri a caccia dei tre punti.