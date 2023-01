Alle 16.30 è il turno di Lecce-Lazio e Roma-Bologna

Si chiama Via del Mare la strada della Lazio verso la Champions e, perché no, verso la rimonta degli 11 punti di distacco dal Napoli. Quarti in classifica a 30 punti, a pari merito con l'Inter ma con una differenza reti al momento a vantaggio dei biancocelesti, gli uomini di Maurizio Sarri sanno di giocarsi una sfida delicata contro un Lecce che, pur neo promossa, ha già dimostrato di essere una squadra di tutto rispetto.