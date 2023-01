Alle 12.30 in campo Salernitana - Milan e la sfida salvezza tra Sassuolo e Sampdoria

Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria le due sfide con cui si inizia oggi alle 12.30. Il Milan tenta la rimonta sul Napoli nella trasferta sul campo insidioso della Salernitana, il Sassuolo cerca di consolidare i suoi punti salvezza contro una Sampdoria in cerca di riscatto.

SALERNITANA-MILAN - Allo stadio Arechi Salernitana-Milan sarà arbitrata da Fourneau. La Salernitana, allenata da Nicola e dodicesima con 17 punti, schiera un 3-5-2, con Dia e Piatek come doppie punte. Il Milan, allenato da Pioli e secondo con 33 punti, otto in meno del Napoli, scende in campo con un 4-2-3-1 e nel modulo d'attacco avrà Leao, Diaz, Saelemaekers e Giroud.