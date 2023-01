Alle 14.30 le sfide Spezia-Atalanta e Torino-Verona

L'Atalanta, sesta in classifica con 27 punti e in zona Europa League, scende in campo allo stadio Picco contro uno Spezia quart'ultimo con 13 punti e che vuole difendere la sua distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Dopo il 5-2 per l'Atalanta sul campo di Bergamo del 20 novembre 2021 e l'1-3 sempre per la Dea al Picco dell'8 maggio scorso, i pronostici sono tutti a favore della squadra allenata da Gasperini, che schiera un aggressivo 3-4-1-2. Più prudente il modulo di Gotti, ct dello Spezia, che ha predisposto un 3-5-2.