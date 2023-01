Alle 15 Fiorentina-Sassuolo, duello tra squadre a caccia di riscatto

Italiano: "Sassuolo ha qualità, vogliamo dare una gioia ai tifosi”

Il Sassuolo "è una squadra che mette in difficoltà chiunque, con giocatori di grande qualità e talento, un bravo allenatore. È difficile da affrontare. L'anno scorso non siamo riusciti a batterli. Veniamo da un pareggio, entreremo in campo per i tre punti sapendo che affronteremo una signora squadra. Scendiamo in campo per vincere come sempre, poi c'è l'avversario e la nostra giornata, sì o no". Così Vincenzo Italiano, tecnico dei viola, risponde alle domande di alcuni tifosi sul sito della Fiorentina alla vigilia della sfida.

"L'apporto dei tifosi? È normale che essere trascinati ti dà una grande carica, uno stimolo per andare oltre la fatica - spiega l'allenatore - sappiamo che il pubblico può darci questo, cercheremo di dare loro una gioia. Non ci siamo riusciti mercoledì contro il Monza, cercheremo di farlo domani".