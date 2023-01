La Juventus punta all'ottavo successo consecutivo contro l'Udinese

Dopo sette vittorie consecutive, con tanto di porta inviolata, la Juve non si vuole fermare e avrà un jolly in più da poter schierare: il recuperato Di Maria. Allegri valuterà il suo impiego in partita. In attacco largo a Kean, che andrà a completare il reparto offensivo insieme a Milik. Si rivedrà dal primo minuto Alex Sandro, che verrà utilizzato da braccetto di sinistra, con lo spostamento a destra di Danilo. Maglia da titolare anche per Rabiot, che ha già dimostrato un'ottima forma dopo l'impegno Mondiale.

Andrea Sottil dovrà ancora fare a meno dell'infortunato Deulefeu e per questo lancia ancora il tandem Beto-Success dal primo minuto. L'ex di turno, Pereyra, verrà nuovamente impiegato largo a destra, con Udogie pronto a presidiare la corsia mancina. A Lovric, Walace e Arslan verranno assegnate le chiavi del centrocampo, mentre il trio difensivo di fronte a Silvestri vedrà per protagonisti Becao, Bijol e Perez.