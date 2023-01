Alle 20.45 il Milan ospita la Roma e prosegue la rincorsa al Napoli

Il Milan torna a San Siro dopo più di un mese e mezzo e affronta la Roma "forte e ben strutturata" di Mourinho, eterno rivale dei tifosi rossoneri; una partita da affrontare "compatti e aggressivi" ora che il distacco dal Napoli si è ridotto a cinque lunghezze. I giochi rimangono ancora aperti, soprattutto per una squadra che ancora fa i conti con i tanti infortuni. La grana principale in casa Roma riguarda Nicolò Zaniolo, che salterà la trasferta di San Siro per infortunio