Salernitana-Torino: "Una battaglia su tutti i fronti" per il ct Nicola

Un Arechi non pieno per questa partita da metà classifica, attesi 20mila tifosi. La Salernitana, diversa rispetto all’undici contro il Milan, affronta oggi il Toro. I padroni di casa vogliono mettersi al sicuro dalla zona retrocessione, dall'altra parte il tecnico granata Juric fa i conti con le assenze: "Per Aina e Pellegri ci vuole tempo, Singo sarà convocato e vedremo come introdurlo per il ritmo partita", ha detto nella conferenza stampa che precede la 17° giornata.

Tra i due tecnici è sfida aperta, Davide Nicola è un ex granata, lo ha allenato nella stagione 2020/21, e non ha mai vinto con le sue squadre contro il Toro. In più viene da tre sconfitte consecutive contro gli avversari di oggi. La voglia di riscatto è altissima.

Nicola in conferenza stampa: "Ci attende una partita molto dura, una battaglia su tutti i fronti, perché il Torino applica un gioco molto fisico e sempre al limite del regolamento. Dobbiamo farci trovare pronti e dovremo essere particolarmente abili nei duelli, nella capacità di recuperare la palla nel minor tempo possibile e nel riposizionarci velocemente. Abbiamo lavorato molto in questa direzione in questi giorni e ai ragazzi chiedo sempre di verificare in partita quello su cui lavoriamo”.

Le formazioni

Salernitana: (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Bonazzoli, Dia. All. Nicola

Torino: (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Lukic, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric