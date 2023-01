Sampdoria-Napoli 0-1. L'omaggio del popolo blucerchiato a Vialli e a Mihajlovic

Inizio sfida tambureggiante: al 2' Anguissa rimane a terra dolorante dopo un contatto in area con Murru. Dopo un lungo check Var l'arbitro Abisso assegna il calcio di rigore al Napoli. Al 6' Politano calcia rasoterra, ma Audero devia il pallone sul palo; il punteggio resta invariato.

E' solo l'antipasto del gol, che arriva al 19' grazie ad Osimhen. Partenopei avanti a Genova.

Tre minuti dopo, occasione per raddoppiare: bel tiro da fuori di Anguissa; la palla esce di qualche centimetro. Al 34' Di Lorenzo passa malamente il pallone, lo recupera la Sampdoria che arriva al tiro con Gabbiadini, ma il suo mancino è troppo debole. Al 38' episodio chiave del match: Osimhen s'invola verso la porta, Rincon non ci arriva e lo stende: cartellino rosso per grave fallo di gioco.