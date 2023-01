L'Atalanta vuole ritrovare la vittoria in casa. La Salernitana ha bisogno di punti salvezza

Alla vigilia del match in casa contro la Salernitana, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha detto: “Vogliamo tornare a vincere in casa, non è mai facile. Sarà una partita ostica e difficile”, sottolineando di pensare solo alla partita di domani: "Non penso alla Juventus da affrontare dopo che ha perso col Napoli". Reduci da tre sconfitte con Lazio, Napoli e Inter nelle ultime tre gare a Bergamo, i nerazzurri cercano la vittoria: "Di sicuro c'è l'opportunità di tornare a vincere a Bergamo per rafforzare la classifica. Siamo in vantaggio sulle inseguitrici, non siamo lontani da quelle davanti e siamo in buona compagnia". Nella domenica della maglia celebrativa da consegnare al capitano Rafael Toloi, 250 presenze proprio nel posticipo di lunedì 9, c'è anche il lutto al braccio per Gaudenzio Bernasconi, 90anni, venuto a mancato il 10 gennaio, 54 volte atalantino negli anni '52/'54 prima di consegnarsi alla leggenda nella Sampdoria.

"Nelle ultime partite stiamo subendo un po' troppo quindi abbiamo lavorato molto per migliorare la fase difensiva. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le due fasi, con serenità e con la consapevolezza che ci vuole del tempo per migliorare determinati meccanismi". A dirlo è Davide Nicola, allenatore della Salernitana, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Atalanta. I campani nelle ultime due gare, post sosta Mondiali, hanno raccolto solo un punto, ottenuto in casa col Torino. "Dobbiamo essere intelligenti a sfruttare le caratteristiche dei giocatori proponendo la nostra identità di gioco e senza perdere l'equilibrio - ha aggiunto Nicola - mettendo in campo personalità e dimostrando capacità di duellare continuamente".