L'Inter può agganciare la Juve in classifica, alle 20.45 contro l'Hellas Verona

Un partita intensa, ecco cosa si aspetta l'Inter affrontando il Verona a San Siro. E' l'occasione per agganciare la Juve in classifica dopo la pesante sconfitta dei bianconeri ieri a Napoli. Ma i nerazzurri hanno nel mirino anche la Supercoppa a Riyadh. "Arriviamo a questa sfida dopo una partita dispendiosa come quella contro il Parma, ma siamo contenti di aver passato il turno. Affrontiamo una partita difficile, contro una squadra in salute, che sta facendo bene e che è tornata a vincere dopo la sosta per i Mondiali. Hanno giocato due partite importanti, ma già prima della sosta il Verona aveva dimostrato di essere in salute, anche contro Juventus e Milan". Lo ha detto Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di campionato contro l'Hellas. "Sarà una partita intensa. Loro sono un avversario che abbiamo già affrontato negli anni: corsa, aggressività e determinazione saranno fondamentali".

Hellas Verona, in cerca di punti salvezza, arriva a Milano ben conscia delle difficoltà che dovrà affrontare, contro un'Inter che ha altrettanto bisogno di punti anche se per obiettivi completamente diversi. La vittoria sulla Cremonese ha ridato energie e convinzione alla squadra. Marco Zaffaroni, tecnico degli scaligeri, ha il compito di portare l'Hellas alla salvezza e parte da una certezza: “Sicuramente i risultati danno fiducia e autostima: sono elementi fondamentali per esaltare le qualità dei singoli e della squadra. Ora come ora, non esiste medicina migliore dei risultati. Se credo nella salvezza del Verona? Assolutamente sì, altrimenti non avrei nemmeno accettato quest'offerta. Però non raccontiamoci le favole: il percorso sarà complicato e difficile, per noi, ma anche per gli altri perché in Serie A è complicato fare punti su qualsiasi campo". E aggiunge: "In questo momento la differenza è che sta arrivando qualche punticino: l'obiettivo è continuare su questa strada. Siamo consapevoli che le cose cambiano da un giorno all'altro. Il percorso è molto lungo, e nei miei ragazzi intravedo la voglia e la determinazione di voler raggiungere l'obiettivo".