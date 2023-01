Il Milan vuole tenere il passo del Napoli: alle 18 in trasferta a Lecce

Un pareggio contro la Roma e una sconfitta contro il Torino in Coppa Italia. Per la prima volta da un anno a questa parte, il Milan di Stefani Pioli deve fare i conti con una mini crisi che ha, addirittura, costretto il tecnico a tenere la squadra in ritiro in vista della trasferta di Lecce. "Quando c'è qualcosa che non va faccio fatica ad aspettare il giorno dopo. Ho preferito parlare subito con i miei per spiegare cosa fare meglio e per far riposare bene tutti", ha spiegato Pioli in conferenza stampa alla vigilia della gara in Salento. "Non è un problema di motivazioni e determinazioni, ma solo di lucidità. Per continuare a vincere qualcosa dobbiamo alzare il livello qualitativo delle nostre prestazioni", ha sottolineato il tecnico rossonero. "Abbiamo ora partite molto importanti, ma la concentrazione per ora è sulla prima", ha detto ancora Pioli, riferendosi anche alla finale di Supercoppa di mercoledì prossimo contro l'Inter in Arabia Saudita, prima di una serie di sfide decisive anche in chiave Scudetto.

Allo Stadio Via del Mare, il Lecce di Marco Baroni sogna la vittoria contro i campioni d'Italia del Milan. La squadra rossonera richiamerà il pubblico delle grandi occasioni, ma il tecnico del Lecce è abbastanza pragmatico riguardo all'impegno contro i rossoneri: "Giochiamo - afferma - contro i campioni d'Italia, squadra allenata da un bravissimo Stefano Pioli, allenatore che ha portato un calcio moderno, dinamico, bello: e proprio per questo a lui vanno fatti i complimenti. Sappiamo quanto sia difficile la partita, e servirà fare una gara di dedizione". E aggiunge: “Troveremo una squadra forte, che ha dalla sua giocatori importanti. Ai ragazzi sottolineo spesso questo aspetto: non ci deve mai mancare la voglia di offrire emozioni ai nostri tifosi. Dobbiamo finire la gara sfiniti, solo così si può provare a metterli in difficoltà”.