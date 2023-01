Un Napoli da record alla prova Juventus: il campionato sta a guardare

Scontro al vertice con il Napoli a quota 44 punti e la Juventus a 37. La capolista può allungare o subire una battuta d'arresto che mischierebbe le carte sulla tavola del campionato. Lo stadio Maradona è tutto esaurito, non ci sono stati divieti di trasferta per i tifosi ospiti ma ci saranno controlli più stringenti dopo gli scontri di domenica scorsa tra ultras napoletani e romanisti sull'Autosole. Ad assistere alla partita anche 200 tifosi della Georgia, sono gli irriducibili fan di Kvaratskhelia.

Il big match inaugura la 18a giornata di campionato ed è il 154esimo scontro delle due in Serie A. I partenopei hanno vinto le ultime tre partite interne di Serie A contro la Juve.

Spalletti contro Allegri, due filosofie di gioco, opposte, a confronto. L'attacco da una parte, la difesa dall'altra, il bel gioco da una parte e i campioni solidi dall'altra.

Confermato il "recupero lampo" di Kim. Il difensore sudcoreano è regolarmente nella lista dei giocatori convocati da Luciano Spalletti per la gara di stasera del Napoli, in casa, contro la Juventus. Sarà con al fianco Rrahmani a proteggere Meret. Sulla sinistra Mario Rui è favorito su Olivera, mentre in mediana rispetto alla gara di Marassi tornerà dal primo minuto Zielinski vicino agli inamovibili Lobotka e Anguissa. Solito dubbio in attacco con Politano che parte favorito su Lozano per completare il tridente con il capocannoniere della Serie A Osimhen e Kvaratskhelia. Soliti problemi in infermeria per Allegri che deve rinunciare a Vlahovic, Bonucci, Pogba, Cuadrado e De Sciglio. Confermato il 3-5-2 con cui il tecnico livornese ha blindato la difesa con Bremer, Danilo e Alex Sandro davanti a Szczesny. Chiesa scalpita, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina lasciando spazio a Mckennie pronto a completare la mediana insieme a Locatelli, Paredes, Rabiot e Kostic. In attacco Di Maria avrà il compito di inventare, Milik quello di finalizzare.

Questo l'elenco completo dei convocati del Napoli: Marfella, Meret, Sirigu, Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

I convocati della Juventus: Szczesny, Bremer, Locatelli, Danilo, Chiesa, McKennie, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostić, Kean, Miretti, Di Maria, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulé, Paredes, Perin, Iling-Junior, Fagioli.

Allegri ha puntato sulla pressione psicologica nella conferenza stampa di vigilia: "Loro sono i favoriti, lo dice la classifica. Non è una sfida decisiva, ma molto importante per loro". Spalletti non si è risparmiato nella sua di conferenza, che è sembrata proprio una risposta al collega bianconero: "Capisco che per Allegri sia conveniente passare da comprimario - ha detto il tecnico dei partenopei in riferimento alle parole del collega bianconero -, ma per una Juve sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. Certi investimenti si ripagano solo giocando per la vittoria dello scudetto e della Champions. È inutile mettersi il cappello o la barba finta, non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus".

Rispetto al rapporto tra i due Allegri ha detto: "Ho grande stima di Spalletti, è talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo come l'anno scorso. Io non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio, dovevo fare un'altra roba. Luciano è molto, molto bravo. Domani affrontarlo è sempre una bella sfida, è il migliore ad allenare e insegnare".