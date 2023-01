La Roma deve vincere per non perdere il treno europeo: stasera 20.45 contro la Fiorentina

Alla vigilia del match contro la Fiorentina, José Mourinho, tecnico della Roma, non fiata, e ancora una volta non presenzia alla conferenza stampa. Trigoria è blindata. Il tecnico portoghese parla poco, e quando dice qualcosa iniziano le polemiche, da qui nasce la decisione, prima della gara con la Fiorentina, di non andare in conferenza stampa. Anche perché questa partita è fondamentale nella rincorsa Champions dei giallorossi. Capitolo divieto di trasferte: il Viminale ha fermato gli ultras di Roma e Napoli per i prossimi due mesi, ma dal club giallorosso per il momento nessun commento al provvedimento del ministro Piantedosi.

La Fiorentina arriva a Roma forte del successo ottenuto contro il Sassuolo per 2-1, determinata a portare a casa i tre punti. “Sappiamo che contro i giallorossi sarà per noi un banco di prova di difficoltà elevatissima ma ho visto i ragazzi carichi, concentrati, consapevoli che dobbiamo crescere e migliorare” queste le parole dell'allenatore dei viola, Vincenzo Italiano “Giocare all'Olimpico non è mai facile - ha evidenziato il tecnico dei viola - la Roma è una squadra forte, con fisicità e qualità, piena di talento e grandi giocatori, una delle sei-sette squadre che in Italia lotta per i primi posti e una delle più pericolose in Europa sulle palle inattive. Insomma, sarà dura”.