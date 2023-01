La Lazio cerca i punti per l'Europa. Il Sassuolo teme la zona retrocessione. Alle 12.30 in campo

Per Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi, la squadra sta sicuramente soffrendo per la posizione in classifica ma la situazione non è drammatica “Fa parte dello sport. Saremo noi gli artefici del nostro destino”, vuole solo un Sassuolo più cinico. “Non abbiamo ricominciato nel modo migliore il 2023. Questa settimana è stata una settimana importante di lavoro per migliorare il nostro inizio. Sappiamo di affrontare una squadra forte che non è partita bene ma che avrebbe meritato di più”. Il Sassuolo spera di dare una sterzata ai risultati proprio al Mapei, dove arriva una Lazio altrettanto bisognosa di riscatto “Dobbiamo ripetere la prestazione, l'atteggiamento e la personalità di Firenze ed essere più cinici”.

L'obiettivo di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è ripartire dopo un inizio 2023 da dimenticare. La squadra deve capire che anche se ha perso punti dall'inizio del campionato, il quarto posto è ancora ancora alla loro portata. "La squadra si è allenata in maniera stupenda, è difficile capire questi black out in partita. Ho visto i giocatori un po' intristiti per questa situazione", ha ammesso Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia del match del Mapei Stadium, "i ragazzi devono allontanare ogni pensiero di disturbo", anche perché di fronte c'è un Sassuolo che vuole lasciarsi alle spalle il fondo della classifica.