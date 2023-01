Alle 15 in campo Torino-Spezia e Udinese-Bologna

La vittoria in Coppa Italia contro il Milan ha portato una ventata di entusiasmo in casa del Torino, ma l'allenatore dei granata, Ivan Jurić, nonostante gli ultimi risultati positivi, preferisce rimanere con i piedi per terra: "Contro il Verona abbiamo giocato bene per tutti i 90 minuti, mentre a Salerno siamo stati bravi per un tempo, anche se siamo mancati dal punto di vista realizzativo. Contro il Milan in Coppa i ragazzi hanno dimostrato di andare oltre le proprie qualità. Oggi vorrei vedere continuità, ma bisogna vedere come la squadra riuscirà a reggere fisicamente dopo i 120 minuti di mercoledì scorso a San Siro".

Alla ripresa del campionato lo Spezia ha ottenuto due punti, nelle due gare casalinghe messe a disposizione dal calendario. Un bottino che poteva essere più cospicuo, visto che con l'Atalanta i bianchi avrebbero meritato ampiamente la vittoria. La squadra è comunque in crescita e Luca Gotti in conferenza stampa alla vigilia della trasferta, ha annunciato che, a parte qualche acciacco e l'infortunio al portiere Zoet, dovrebbe avere tutti a disposizione, visto che anche Daniele Verde ha ormai smaltito il fastidio muscolare che gli ha fatto saltare le scorse due gare.

“Una settimana lunga e di lavoro per recuperare la condizione fisica e migliorare la condizione tecnico-tattica. I ragazzi hanno lavorato bene con grande applicazione e serenità”. Così Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Sul momento senza vittorie della squadra, il tecnico sottolinea come affrontare questa situazione: “Siamo tutti consapevoli che non si vince da un po’ di tempo, è l’evidenza, però dobbiamo restare calmi e lucidi perché siamo ancora ottavi in classifica e, rispetto lo scorso anno, abbiamo 25 punti invece di 17. Siamo consapevoli, tutti, che oggi dovremo entrare in campo con la cattiveria e l’agonismo, che fanno parte della nostra identità, ma nello stesso tempo giocare una partita ragionata, con ordine tattico e lucidità”.

"Le difficoltà ci sono sempre, ma non sono preoccupato. Nessuno vuole perdere, tutti vogliono vincere e se non abbiamo avuto i risultati nelle ultime partite vuol dire che dobbiamo lavorare di più per migliorare. Contro l'Udinese vogliamo fare una buona prestazione e fare risultato". Lo ha detto Thiago Motta, allenatore del Bologna, parlando in conferenza stampa in vista della partita contro l'Udinese. "Sia contro la Roma che contro l'Atalanta i risultati potevano essere diversi, ma il calcio è così", ha detto ancora il tecnico “Noi stiamo bene, abbiamo giocatori di altissimo livello che in campo hanno sempre fatto bene. Dobbiamo continuare su questa strada giusta, aspettando il ritorno di chi è fuori”.