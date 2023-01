Pinto contro Zaniolo: "Ogni tanto gli interessi individuali sono messi davanti a quelli collettivi"

"Ogni tanto gli interessi individuali sono messi davanti a quelli collettivi". È il duro commento del general manager della Roma, Tiago Pinto, dopo che Nicolò Zaniolo avrebbe chiesto di non essere convocato nella partita di oggi contro lo Spezia. Pinto ha voluto rimarcare: "Tutti noi sappiamo che ci sono due stagioni, quando il mercato è chiuso e quando è aperto. Oggi siamo qui con tutti quelli che hanno voglia e motivazioni per portare a casa i tre punti". Il dirigente portoghese ha quindi aggiunto: "Io avrò sbagliato, ma dal primo giorno ho messo gli interessi della Roma davanti a tutto".

A chi gli chiedeva che cosa accadrebbe qualora Zaniolo restasse alla Roma, il dirigente portoghese ha replicato: "Dobbiamo aspettare la fine del mercato. Dal 1° febbraio ci sarà una Roma compatta, forte e con gli obiettivi chiari in testa". E riferendosi alla penalizzazione di 15 punti ai danni della Juventus, Pinto ha sottolineato: "Il nostro discorso non cambia molto, dobbiamo fare le nostre partite e cercare di vincerle. Le vicende fuori dal campo possono sempre cambiare e non possiamo arrivare a fine stagione con il rimpianto di non avere fatto tutto per arrivare in Champions".

Del caso Zaniolo ha parlato anche l'allenatore Jose Mourinho: "Non ho mai perso un minuto a pensare a sostituire Zaniolo. La mia convinzione è che non ci sarà questa necessità, magari sbaglio. La cosa è semplice: mi attengo a quello che mi dicono il direttore (Tiago Pinto, ndr) e il calciatore stesso. Per me sarebbe una sorpresa arrivare a fine gennaio e vedere Nicolò andare via. In quel caso chiederei una riunione di emergenza. Ogni volta che gioca dà tutto e in questo senso il mio rapporto con lui è buono. Però non potevo convocare un calciatore che vuole andare via, che ti dice che la sua testa non è qui. La domanda è una sola: sei capace di aiutare la squadra? No, in questo momento no".