Atalanta-Sampdoria: bergamaschi in grande forma, blucerchiati in emergenza

All'andata a Genova finì 0-2 per l'Atalanta, ma rispetto a quel 13 agosto quando Gian Piero Gasperini schierò una squadra con un baricentro quasi difensivo molte cose sono cambiate. Innanzitutto l'attacco nerazzurro ha ingranato la quinta anzi, contro la Salernitana (finita 8-2) addirittura l'ottava. Nell'ultima sfida di campionato la Dea ha messo in difficoltà la Juventus all'Allianz Stadium con un rocambolesco 3-3. E prima erano arrivati il 5-2 in Coppa Italia contro lo Spezia, la goleada con la Salernitana e l'1-2 sul campo del Bologna. L'ultima partita che l'Atalanta non è riuscita a vincere è stata la sfida di campionato del 4 gennaio sempre contro lo Spezia, finita 2-2. I nerazzurri sono sesti con 35 punti e le grandi come Roma, Inter e Lazio (tutte e tre a 37 punti) e Milan a 38 sono ormai a portata di mano.

Qui Sampdoria

Ben diversa la situazione a casa di Dejan Stanković, che si presenta alla prova di Bergamo con sette giocatori malati o infortunati. Il tecnico promette comunque battaglia: "Ma qualche episodio dovrà girare a favore e noi dovremo farci trovare pronti". Fatto sta che i blucerchiati, penultimi a nove punti, vengono da tre sconfitte, tutte per 1-0. L'ultima è stata quella in casa contro l'Udinese, le altre due sono state quella sul campo dell'Empoli e in Coppa Italia contro la Fiorentina. L'8 gennaio a Genova era arrivata la sconfitta per 0-2 contro il Napoli. L'ultimo risultato positivo è stata la vittoria per 1-2 a Sassuolo il 4 gennaio scorso.