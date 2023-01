L'Inter cerca il riscatto, la Cremonese preziosi punti salvezza

L'Inter affronta in trasferta la Cremonese, ultima in classifica, con l'obiettivo di rialzarsi subito, dopo l'inattesa sconfitta casalinga con l'Empoli. I lombardi invece hanno assoluto bisogno di punti per continuare a sperare in una difficilissima salvezza.

Dopo l'impresa in Coppa Italia col Napoli e il pari all'esordio in campionato contro il Bologna, il tecnico Davide Ballardini chiede alla sua Cremonese altri passi avanti, anche se allo Zini arriva un'Inter ferita dalla sconfitta con l'Empoli. Ballardini ammette “L'Inter è più forte ma la Cremonese ci proverà. La squadra ha voglia di giocare. Dessers si è allenato bene in questi ultimi due giorni. L'Inter dopo le fatiche di Supercoppa a Riad, ha pagato sotto il profilo fisico in campionato. Adesso però è trascorsa una settimana e quindi mi attendo un avversario più fresco e più carico, che ha i suoi obiettivi da raggiungere. Parliamo di una squadra più forte di noi e quindi vedremo che tipo di partita potremo giocare”. E il tecnico grigiorosso aggiunge: “Il 4-3-1-2 a inizio gara? Ci può stare, la nostra idea è quella di avere sempre una squadra che copre bene il campo, ma che nello stesso tempo ha qualità per gestire meglio la palla e mettere in difficoltà gli avversari”.

Dall'altra parte c'è l'Inter di Simone Inzaghi che ha voglia di vincere anche per ritrovare fiducia e morale, con un calendario pienissimo, visto che nei prossimi otto giorni la squadra è attesa prima dall'Atalanta in Coppa Italia e poi dal Milan nel derby. I neroazzurri dovranno mettere subito in chiaro le cose con la Cremonese: "È un avversario che nel corso del campionato ha disputato delle buone partite - ha convenuto l'allenatore nerazzurro -, per esempio con il Milan, con il Napoli e con la Juventus in casa. Adesso è cambiato l'allenatore, un tecnico che ho avuto anche io alla Lazio, e che è molto preparato. In più hanno ottenuto la qualificazione in Coppa Italia al Maradona e anche a Bologna hanno fatto una buona gara: stanno attraversando un ottimo momento". E aggiunge "Noi dovremo affrontare una gara alla volta. Chiaramente il nostro obiettivo è il match a Cremona sapendo che avremo tantissime partite. La speranza è quella di recuperare tutti i giocatori che al momento non sono disponibili, ma che stiamo cercando di recuperare piano piano per allargare le rotazioni e gli uomini disponibili in ogni singola partita".