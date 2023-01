Alle 15.00 Empoli-Torino. Toscani carichi dopo l'impresa a Milano

Partita importante per entrambe le squadre che si affrontano oggi alle 15.00. Empoli e Torino gravitano intorno alla zona Europa. In particolare i padroni di casa vengono da una entusiasmante vittoria contro l'Inter. Anche i granata sono carichi dopo aver preso 3 punti importanti a Firenze.

L'Empoli arriva da una serie positiva. Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, dovrà vedersela con alcune assenze per infortunio, altre per squalifica, ma non vuole che i suoi ragazzi si siedano sugli allori dopo il trionfo ottenuto a San Siro contro l'Inter: "Non c'è tempo per festeggiare - dice Zanetti -, siamo già proiettati al futuro. Mettiamo da parte ciò che è stato e pensiamo al Toro perché è forte e difficile da affrontare. Spero che incontrino una squadra altrettanto dura da giocarci contro". Preferisce rimane ben saldo coi piedi per terra: “Se iniziamo a pensare ad un obiettivo che non è il nostro si rischia di fare dei danni - spiega il mister dei toscani - Siamo una squadra costruita per salvarci all'ultima giornata, quel che viene in più è guadagnato. Il bilancio per ora è positivo, è nato un gran gruppo, abbiamo un feeling importante e quando succede si può provare a fare qualcosa di straordinario. La classifica non la guardiamo, il Torino è la squadra perfetta per fare la figuraccia. Sono iper aggressivi, bisogna avere il loro stesso livello di agonismo. Hanno gente di qualità e ci metteranno alla prova”.

In casa granata, intanto c'è l'Empoli da affrontare e mercoledì i quarti di finale contro la Fiorentina. Secondo Ivan Juric, tecnico del Torino: "Sarebbe grave se non fossimo concentrati su questa partita perchè mi bruciano ancora i due punti persi all'andata e poi avremo quattro giorni per caricarci per la Fiorentina, torna Schuurs ma Djidji e Zima sono out, qualcuno dovrà adattarsi".

"Non guardiamo all'Europa, ma non rinunciamo a niente. Giochiamo le partite al massimo ma non abbiamo questa ossessione. Quando si faranno le cose in maniera diversa, allora verrò qui a dire che puntiamo all'Europa". Ivan Juric frena gli entusiasmi a fronte di una classifica che invita il Torino a sognare. “Siamo consapevoli di quello che siamo, possiamo andare a San Siro e fare grandi cose o battere la Fiorentina che ha un potenziale immenso e poi perdere con lo Spezia se non siamo competitivi al 100% - sottolinea alla vigilia della gara con l'Empoli -, andiamo per la nostra strada, cercando di fare il massimo, e poi vedremo dove possiamo arrivare”.