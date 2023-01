Lecce-Salernitana, scontro diretto tra due formazioni che lottano per la riconferma in Serie A

Entrambe le formazioni cercano riscatto dopo il ko nell'ultima d'andata: il Lecce arriva dal ko di Verona , mentre la Salernitana deve dimenticare le pesanti sconfitte con Atalanta e Napoli.

Gli uomini di Marco Baroni sono chiamati a una pronta ripresa in un altro scontro diretto, quello contro i granata, facendo leva sulla spinta del pubblico amico e sulle motivazioni dei propri giocatori, vogliosi di regalare nuove gioie ai tifosi giallorossi.

Per poter rimanere nella categoria maggiore, agli uomini di Davide Nicola, visto anche il buon momento delle dirette avversarie, è necessario riprendere a fare punti quanto prima, soprattutto in scontri diretti come quello di Lecce.

I giallorossi sono a +8 sul Verona, i granata invece, che stanno attraversando uno dei momenti più complicati della stagione, culminato nell'esonero e poi nel ritorno di Nicola sulla loro panchina, hanno sei punti di vantaggio sul terzultimo posto.