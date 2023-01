Milan-Sassuolo 0-1: Defrel in rete. Ora in diretta, segui la cronaca testuale

Il Sassuolo è in vantaggio per 0-1 contro il Milan a San Siro grazie a una rete di Drefrel su passaggio di Berardi. Al 9' Giroud aveva segnato per il Milan, ma il gol era stato annullato per fuorigioco.

Charles De Ketelaere titolare fin dal primo minuto, come non accadeva da ottobre. Sarebbe questa, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, la decisione di Stefano Pioli in vista della partita di oggi alle 12.30 contro il Sassuolo. Un anticipo del derby di domenica prossima, se si pensa che l'Inter dopo la vittoria di ieri allo Zini contro la Cremonese ha due punti in più del Milan. I rossoneri sono condannati a vincere, se non vogliono farsi superare dai nerazzurri proprio alla vigilia della partitissima della Madunina. Dopo la sconfitta per 4-0 contro la Lazio all'Olimpico, Pioli schiera una formazione inedita cambiando cinque titolari.

Qui Sassuolo

Al Sassuolo mancano i tre punti dallo scorso 24 ottobre, anche se domenica scorsa la formazione emiliana ha pareggiato in casa del Monza. Oggi dovrebbe scendere in campo con Consigli in porta, Berardi, Defrei e Armand Laurienté all'attacco. L'allenatore Dionisi si prepara così alla sfida di San Siro: "Siamo leggermente migliorati ma non guariti. Il Milan è ferito come noi. La spunterà chi avrà l'atteggiamento migliore. Deve giocare chi ha la voglia e la volontà di farlo".