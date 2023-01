Napoli-Roma: scintille in campo e tra mister. Dalle 20,45 segui la cronaca testuale

Sfida da alta classifica questa sera.

Occasione importante per il Napoli “schiacciasassi” di allungare ancora e portarsi a +13 dalla sua più diretta inseguitrice, l’Inter. La squadra di Spalletti potrebbe blindare ulteriormente la testa della classifica di Serie A, anche considerando il passo falso del Milan.

Sul cammino degli azzurri la Roma che sta procedendo a grandi passi verso la vetta, e che per confermarsi vuole strappare punti al Maradona.

All’andata, contro i giallorossi è stata decisa l’invenzione di Osimhen all’80 ’

Ma gli uomini di Mourinho sono ancora imbattuti nel 2023: hanno conquistato 10 punti nelle prime 4 gare e la qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

La sfida tra la capolista e i giallorossi è anche il duello tra i loro mister perché i successi e i destini di entrambe le squadre dipendono anche in buona parte da questi uomini dalle differenti personalità.

Una partita che si annuncia divertente e vivace in campo ma che speriamo non degeneri in scontro tra tifoserie, considerati i recenti episodi di cronaca .

I precedenti

Gli scontri diretti tra le due compagini, su un totale di 151 in serie A partite, vedono in vantaggio la Roma con 52 vittorie contro i 47 successi del Napoli.

Ma l'ultima vittoria giallorossa al Maradona risale al 2 novembre 2019 per 2-1.

Le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti