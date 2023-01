Verona-Cremonese e quel disperato bisogno di punti: è duello sul fondo della classifica

La giornata numero 17 si chiude con due posticipi, il primo dei quali vede di fronte il Verona e la Cremonese. La formazione di Zaffaroni e quella di Alvini ritornano in campo dopo il rientro dalla sosta di mercoledì scorso. Sfida salvezza che può essere molto importante per le due squadre.

Una vittoria, per entrambe le squadre, non varrebbe l’allontanamento dalle posizioni che portano alla Serie B, ma sarebbero punti fondamentali per il morale e per suonare la carica. Il Verona viene dal pareggio in casa del Torino, mentre la Cremonese è reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus.

Qui Hellas Verona

Rifinitura ieri a Peschiera per il Verona in vista della gara casalinga contro la Cremonese. Zaffaroni deve rinunciare agli infortunati Lasagna e Faraoni. La formazione scaligera è reduce dal pareggio di Torino, con il primo punto collezionato dopo quattro mesi e dieci sconfitte di fila, e ora sarà chiamato a cercare di tornare alla vittoria per poter sperare di cambiare marcia a una stagione sin qui molto complicata. Zaffaroni appare intenzionato a riproporre Djuric al centro dell'attacco, dopo il primo gol siglato in maglia gialloblù contro i granata, con poche variazioni anche negli altri reparti.

Qui Cremonese

Castagnetti e Ascacibar recuperati per lo scontro salvezza contro il Verona ma è possibile che Alvini scelga la staffetta in campo tra i due. Al momento pare favorito l'argentino come titolare del centrocampo. Soddisfatto di come la squadra ha giocato contro la Juventus, il tecnico di Fucecchio pensare di riproporre lo stesso assetto tattico utilizzato mercoledì scorso, partendo quindi dalla difesa a tre. Assente ancora il difensore Chiriches ormai out dallo scorso settembre. In attacco dovrebbe essere riproposta la coppia formata da Okereke e Dessers. Alle loro spalle uno tra Buonaiuto e Felix.