Inter-Empoli 0-1: Skriniar espulso, Baldanzi in gol e gli Azzurri scavalcano la Fiorentina

Il risultato che non ti aspetti arriva al 66esimo grazie a un gol di Tommaso Baldanzi, subentrato da due minuti: la doccia fredda a San Siro è servita e da quel momento il risultato non si schioda più dallo 0-1 per l'Empoli. Il primo tempo di Inter-Empoli è ricco di occasioni non concretizzate per i nerazzurri, non da ultimo un passaggio al limite dell'area piccola per Lautaro che tenta il pallonetto ma non trova lo specchio della porta.

(GettyImages) Un'azione della partita

L'espulsione di Skriniar Al 40esimo Milan Skriniar si fa espellere per doppia ammonizione, prima per un fallo da ostruzione e poi per un'entrata a gamba tesa su Caputo. Il capitano già prima della partita era stato al centro delle polemiche per il rendimento insoddisfacente proprio mentre il trasferimento al Paris Saint-Germain del campione del mondo Lionel Messi sembra sempre più vicino, e con un'ingenuità cambia suo malgrado le sorti della partita.

Giuseppe Cottini/Getty Images L'espulsione di Skriniar

L'Empoli pericoloso fin da subito Gli Azzurri in realtà avevano già dimostrato di voler dare del filo da torcere all'Inter. Al 12esimo De Winter lancia lungo, scavalca Bastoni e trova Cambiaghi, che stoppa e calcia con il destro ma Onana è pronto a deviare in angolo. Al 17esimo i toscani ripartono con grande rapidità portando al tiro Caputo: la conclusione termina in angolo dopo una deviazione in scivolata di De Vrij. I nerazzurri si vedono per la prima volta al 20esimo, quando Calhanoglu cambia gioco dalla destra e serve Dimarco, che colpisce al volo di sinistro e Vicario si salva con i piedi. La squadra di Inzaghi torna a farsi pericolosa al 32esimo, quando Dimarco rimette in mezzo una palla al volo trovando Lautaro, che colpisce di prima con il mancino ma mette a lato. L'Inter attacca ma al 40esimo Skriniar, già ammonito, va a gamba tesa su Caputo e lo colpisce alla testa, già fasciata per un precedente infortunio. L'arbitro espelle il capitano e dal quel momento inizia tutta un'altra partita.

(GettyImages) Un contrasto di gioco

Il gol di Baldanzi Al 51esimo l'Empoli si fa sentire con Caputo, tutto solo a pochi metri dalla porta, ma Darmian interviene in scivolata e salva il risultato. Al 57esimo Bajrami tenta il gol da posizione defilata in area e stavolta è Onana a respingere in tuffo. Baldanzi avvia l'azione e serve Bajrami che gli restituisce palla. Il ventenne stoppa la sfera, entra in area di rigore, calcia forte con il sinistro e sorprende Onana.

(LaPresse) La gioia di Tommaso Baldanzi

L'Inter reagisce con Dzeko L'Inter non ci sta e al 75esimo Calhanoglu dalla destra serve in area il subentrato Dzeko, che in girata calcia fuori di poco. Al 32esimo Asllani dall'angolo la passa a De Vrij che colpisce di testa ma trova la traversa. I padroni di casa incitati dal tifo di San Siro vanno all'assalto, ma non riescono a cambiare il risultato. Per l'Empoli sono tre punti dal grande peso, grazie a cui si insediano in nona posizione e soprattutto scavalcano la Fiorentina. L'Inter vede il Napoli scivolare sempre più lontano, a 13 punti, mentre il Milan pur sconfitto in Supercoppa ha un punto di vantaggio e una partita ancora da giocare domani all'Olimpico contro la Lazio.

Francesco Scaccianoce/Getty Images L'Inter a caccia del pareggio

Corsi: "Un risultato che ci ricorderemo a lungo" Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, a fine gara commenta: "È una bella cosa per questi ragazzi, per noi e per la società. Ci è già capitato 5-6 volte di vincere a San Siro, ma stasera ero qui e ce lo ricorderemo. Domani è giusto che i ragazzi festeggino, ma da dopodomani si torna a lavorare. Baldanzi deve fare un percorso, soprattutto dal punto di vista fisico, però ha un gran motore. L'importante è non farci distrarre dalle voci di mercato".