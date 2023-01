La Juve riparte dal 3-3 contro l'Atalanta

La prima dopo la stangata della Corte d'Appello della FIGC per la Juve è un sudatissimo pareggio. Una ri-partenza difficile per i bianconeri che davanti al pubblico di casa vengono costretti al pari da un’Atalanta incontenibile. Una prova che peggiora u n ambiente, quello della Vecchia Signora, già ammaccato dalla durissima sconfitta di Napoli con gli azzurri in gol per ben 5 volte. Si conclude 3-3 una partita ricca di reti e di continui cambiamenti di fronte.

LaPresse Juventus vs Atalanta - Ademola Lookman (Atalanta BC) esulta dopo il gol 2-3

La partita Gli uomini di Gasperini subito in vantaggio al 5’ con Lookman. Destro sul primo palo del nigeriano, evidente la complicità di Szczesny che si oppone goffamente, quasi accompagnando la sfera in rete. Al 25’ pareggia la Juve con Angel Di Maria che trasforma un rigore concesso dall’arbitro per un contatto in area atalantina tra Ederson e Fagioli. I ritmi rallentano e ne approfittano i bianconeri che vanno sul 2-1 con Milik: Conclusione forte e secca del polacco sul primo palo, su un'azione avviata col tacco da Di Maria. Preciso il cross di Fagioli per l'ex Napoli (ottavo centro stagionale) che non perdona Musso. Termina il primo tempo con il vantaggio dei padroni di casa. Al primo minuto della ripresa per la Dea segna Maehle. Scalvini approfitta di un errore in uscita dei bianconeri, palla a Lookman che serve l'esterno danese: battuto Szczesny con un preciso diagonale, ed è di nuovo parità. Dopo aver riacciuffato il pareggio l’Atalanta torna nuovamente avanti al 53’ con Lookman. Iniziativa di Boga sulla sinistra e traversone al bacio dell'ex Sassuolo che trova puntuale all'appuntamento con il gol l'11 nerazzurro. Al 65’ Juve di nuovo in rete. Tocco di Di Maria per Danilo che calcia forte e teso: la barriera si apre, grazie anche al movimento di Milik, e Musso non può nulla, è 3-3.

Rai2 Allegri

Allegri: “Il quarto posto? È difficile, bisogna fare un passo alla volta” "Noi dobbiamo lavorare serenamente, adesso abbiamo una settimana per recuperare, poi c'è il Monza. Un passo alla volta, dobbiamo guardare la realtà. Raggiungere il quarto posto? Non so se si può fare, a 71 punti in Champions ci arrivi, però è difficile”. Così il tecnico della Juventus nel dopo partita. Massimiliano Allegri ha poi aggiunto: "L'unica toppa che c'è stata è stata in Champions League. In campionato momentaneamente la squadra ha fatto 38 punti, togliendo l'errore del Var contro la Salernitana. Quindi sono 40, a parte il Napoli saremmo davanti alle altre. Ora dobbiamo continuare su questa squadra".

GettyImages Angel Di Maria