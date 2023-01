Juventus, Allegri: "L'obiettivo resta la Champions". Ferrero: "Compatti davanti all'ingiustizia"

“Il -15? Non cambia nulla, dobbiamo fare punti. Una vittoria ci consentirebbe di agganciare il settimo posto, dobbiamo fare un passettino alla volta”. È l'approccio di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro l'Atalanta, in programma domani alle 20.45 all'Allianz Stadium, e all'indomani della penalizzazione inflitta dalla Corte d'Appello federale.

"Domani - prosegue - è una partita importante; dobbiamo chiudere il girone di andata nel migliore dei modi. Dopo ieri dobbiamo ricompattarci tutti e lavorare col profilo basso pensando al campo".

A proposito degli obiettivi della squadra, alla luce della sentenza, Allegri è netto: "Qui non si gioca mai con leggerezza, abbiamo sempre la pressione per vincere. Dobbiamo lavorare nel migliore dei modi e recuperare i giocatori. La prossima settimana dovrebbero rientrare Pogba e Vlahovic e domani avremo a disposizione Cuadrado. Prima della sentenza di ieri - continua l'allenatore bianconero - eravamo a un punto dal secondo piazzamento con la possibilità di giocarci un posto in Champions e magari il campionato. La sentenza definitiva - rimarca - arriverà tra due mesi, dovremo farci trovare pronti e non dobbiamo avere dei rimpianti. Dobbiamo compattarci con i tifosi, domani dovrà essere una serata bella e speciale".

Sul versante societario aggiunge: "Qualche mese fa c'è stato il ribaltone del cda. Questo è un grosso imprevisto ma da queste situazione se ne deve uscire in maniera rafforzata e con impegno e determinazione". Senza perdere di vista l'obiettivo Champions: "Nei momenti di difficoltà bisogna essere bravi assumendosi le responsabilità per fare bene. Quando le cose vanno per il verso giusto è più facile. La classifica dice - evidenzia Allegri - che siamo a -12 dal quarto posto e contro l'Atalanta sarà uno scontro diretto". Anche se - ammette - "per arrivarci dobbiamo fare qualcosa di straordinario".