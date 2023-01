Plusvalenze, il 27 marzo la Juventus di fronte al Gup di Torino per rispondere di 15 capi d'accusa

Il 27 marzo la Juventus comparirà di fronte al giudice per le indagini preliminari, Marco Picco, per rispondere delle accuse relative alle plusvalenze.

Gli indagati di fronte al giudice

A essere convocati nella sede del tribunale di Torino i dodici indagati, fra cui il presidente dimissionario Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved, oltre alla stessa società bianconera chiamata in causa come "persona giuridica". In tutto 15 i capi d'accusa per presunti reati commessi tra il 20 settembre 2019 e il 2 maggio 2022.

Il filone della giustizia sportiva

Le indagini portate avanti dalla giustizia ordinaria potrebbero inoltre portare a riaprire anche il processo della giustizia sportiva, già archiviato dopo le assoluzioni della scorsa primavera. Venerdì 20 gennaio la corte d'appello della Figc si riunirà per decidere in merito.

L'assemblea degli azionisti

Anche se il primo appuntamento per il futuro della Juventus è previsto già per mercoledì. L'assemblea degli azionisti si riunirà per la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione sotto la guida del nuovo direttore generale e amministratore delegato in pectore, Maurizio Scanavino, dopo le dimissioni del Cda precedente. Gli altri quattro nomi del nuovo Cda dovrebbero essere Gianluca Ferrero come presidente, Laura Cappiello, Diego Pistone e Fioranna Vittoria Negri come consiglieri.

Gli azionisti "persone offese"

Il Gup di Torino Picco ha inserito intanto 29 piccoli azionisti, oltre a Consob e Agenzia delle Entrate, nell'elenco delle "persone offese" nel procedimento relativo alle plusvalenze. Ciascuno di essi potrà dunque decidere di presentarsi in aula e costituirsi come parte civile per ottenere un risarcimento. Nel frattempo accusa e difesa preparano le loro prossime mosse. I pm stanno svolgendo delle "attività integrative di indagine", raccogliendo nuovo materiale e sentendo altri testimoni.

Il tentativo di trasferire il processo

Gli avvocati della Juventus da parte loro chiederanno di trasferire il processo a Milano in quanto città dove ha sede la Borsa. La procura è però pronta a dare battaglia anche su questo punto, sostenendo che la società bianconera immette i comunicati nel sistema da Torino e che quindi è quest'ultima la città dove si deve tenere il processo.