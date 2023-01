Insulti razzisti, respinto il ricorso della Lazio contro la chiusura della Curva Nord

Il tentativo della società; il no della Federazione. E' stato rispedito al mittente il ricorso della Lazio contro il provvedimento di chiusura della Curva Nord dell'Olimpico in occasione del match di domani contro l'Empoli. Una misura scattata dopo che alcuni tifosi biancocelesti avevano indirizzato allo Stadio Via del Mare di Lecce, mercoledì scorso, cori razzisti contro i calciatori salentini Umtiti e Banda .

Ora il pronunciamento: la Corte Sportiva d'Appello della Figc ha respinto il ricorso della società. Gli insulti erano stati evidenziati dal referto arbitrale e dalle relazioni dei collaboratori della Procura Federale.