Monza-Sassuolo 1-1: un prezioso punto-salvezza ciascuno in una partita ricca di emozioni e occasioni

All'U-Power Stadium va in scena una partita movimentata e con rapidi cambi di fronte tra il Sassuolo che combatte per la salvezza e il Monza sempre più proiettato verso metà classifica . I neroverdi riescono però a mettere i lombardi in difficoltà e alla prima occasione della partita, al 13°, passano in vantaggio. Berardi batte un calcio d'angolo dalla sinistra, Frattesi sfiora e il capitano Gian Marco Ferrari anticipa tutti superando Di Gregorio con il ginocchio per l'1-0 . La neopromossa prova a reagire, ma gli emiliani si fanno ancora pericolosi: al 35° Berardi calcia con il destro da fuori area e la palla che esce di poco all'altezza dell'incrocio dei pali.

Caprari pareggia i conti

A inizio ripresa il Monza attacca con maggiore decisione e al 60° trova la rete del pareggio. Il Sassuolo non libera, Gianluca Caprari dalla sinistra calcia un gran tiro di destro e trova l'angolino: 1-1. Al 73° il Sassuolo ha l'occasione per tornare in vantaggio: Berardi serve Toljan che si lancia sulla destra e restituisce la sfera a Berardi, che con il piatto destro non riesce a inquadrare la porta. Tre minuti dopo è il Monza a farsi pericoloso con Colpani che passa la palla in area a Christian Gytkjær, ma il suo destro è deviato in tuffo da Pegolo con la punta delle dita. All'85° per il Sassuolo Frattesi trova Berardi in area, ma il suo destro esce di pochi centimetri. Nel finale il Monza protesta per un presunto rigore negato.