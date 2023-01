Napoli-Juve, nessun divieto di trasferta ma aumentati i controlli

Oggi riunione al Viminale con i vertici del calcio : presenti il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, il presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini, oltre al capo della polizia, Lamberto Giannini. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha raccomandato all'organismo la "massima severità" in fase preventiva contro le tifoserie violente,

Servizi di filtraggio dei tifosi ospiti in partenza, servizio di accompagnamento in sicurezza, impiego di un'adeguata quota di steward in trasferta e delle forze di polizia nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio.

Nella riunione sono stati analizzati i dati che indicano come negli ultimi 4 anni siano drasticamente diminuiti gli incidenti legati agli eventi sportivi. Gli scontri ormai da tempo non avvengono più negli stadi. E le autostrade sono uno dei punti critici, come si è visto domenica .

Una richiesta forte arrivata dai rappresentanti dello sport è quella di promuovere il ricorso all'impiego di tecnologie più avanzate, anche con il riconoscimento facciale attraverso telecamere che scannerizzano gli ingressi, in modo da identificare in tempi brevi i responsabili degli scontri e tenerli lontani dagli stadi. Iniziativi simili sono state adottate da squadre in diversi campionati europei ma sul punto sono però emersi elementi di criticità legati alla privacy che dovranno essere valutati.

Nelle valutazioni del Viminale, le eventuali responsabilità di violenze potranno essere accertate anche senza l'arresto prima del processo. Per diversi dei tifosi identificati scatterà comunque il Daspo.