I medici: Pronto soccorso vuoti durante Napoli - Juventus

Pronto soccorso rimasti vuoti durante Napoli - Juventus di ieri. A sostenerlo è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", impegnata per il miglioramento delle condizioni di lavoro negli ospedali. In un post pubblicato su Facebook ieri sera alla fine dell'anticipo di serie A il gruppo scrive: "Quando gioca il Napoli, ma soprattutto stasera in occasione del match contro la Juventus, pronto soccorso semideserti, ambulanze ferme nelle proprie postazioni, telefoni della continuità assistenziale muti, traffico cittadino inesistente".

Quindi una possibile spiegazione di quello che sarebbe il motivo secondo l'associazione: "Questo cosa dimostra? Che l’80 per cento delle chiamate al 118, come gli accessi al pronto soccorso, sono superflui o differibili (almeno per 90 minuti). Questo è lo specchio della sanità! Stasera in ospedale c’era chi stava male davvero!". Ironica la conclusione: "Come associazione proporremo all’Aifa la calcio-terapia”.