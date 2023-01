Napoli-Roma, ovvero Spalletti vs Mourinho: i due spadaccini tutti pretattica e affondo

Sotto l’occhio di bue, Spalletti e Mourinho, Luciano e José . Due tecnici che per corde umane e sportive, per visione, idea di calcio, successi e cadute possono essere ritenuti non distanti dal principe degli allenatori iconici del calcio di casa nostra: quel Zdenek Zeman che certamente non esibisce una bacheca gonfia di trofei, ma che vanta un marchio di fabbrica rispetto al quale Spalletti e Mourinho non sono così dissimili.

Da una parte, un rappresentante dei tanti “toscanacci” tutti carattere, grinta, simpatia e qualche spigolo. Dall’altra, un portoghese a cui – in egual modo - non difetta la personalità. Un lusitano che in fondo potremmo considerare di Firenze, di Livorno, di Viareggio… viste le non poche affinità con l’altro personaggio in questione.

"Questo Napoli – traccia un identikit della sua squadra il tecnico di Certaldo - è un ciclista che sa di doversi confrontare con ciclisti altrettanto se non più forti. Deve quindi imparare a stare ritto sui pedali, mai seduto perché si spinge meno e invece c'è da pedalare forte sempre fino in fondo". Alla prima del girone di ritorno con +12 sul Milan, Spalletti non si pronuncia su una ipotetica 'quota scudetto': "Non è un conto che so fare – si è trincerato - io faccio conti più semplici: se vinciamo la partita sto a 53 punti".

Quindi punge il collega, fresco di sessantesimo compleanno : "Mando i miei auguri a Mourinho con un paio di giorni di ritardo. Mi aspettavo – ha dichiarato - che mi invitasse alla festa di compleanno, mi sarei presentato con tanto di regalo. Lui è uno di quelli che alza il livello del calcio nella sua globalità, bravo e auguri".

Quanto alla Roma che si aspetta, Spalletti non ha dubbi: "E’ una squadra che ha grandi calciatori e che ha un allenatore molto pratico e concreto, che riesce a far capire ai calciatori cosa fare in campo. Non possiamo pensare - ha proseguito - di avere in mano la partita, perché loro hanno giocatori come Dybala, che sanno sfruttare la gamba dei compagni di squadra, sanno attaccare bene gli spazi e ti impongono di ricomporre la fase difensiva distante da dove perdi palla, questi sono rischi a cui stare molto attenti. E' una Roma concreta – ha concluso - che sa bene scegliere episodi che portano vantaggi, quindi è un match pericoloso. Se non si è bravi a tentare di fare la partita e a essere anche in ordine per aggredire sulle loro ripartenze".