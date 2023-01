Zaniolo ci ripensa e dice sì al Bournemouth, ma adesso è il club inglese a non volerlo più

Nuova puntata nella "telenovela" di cui è protagonista il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo. L'attaccante ci ha ripensato e ha detto di sì al Bournemouth, ma ora è il club inglese a non volerlo più. La prima società a manifestare interesse per il giocatore era stato il Milan, proponendo un prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 22-23 milioni, ma l'offerta era stata giudicata troppo bassa dalla Roma, che aveva fissato il prezzo a 30 milioni di euro più bonus. La società giallorossa aveva chiesto la stessa cifra anche al Bournemouth, interessato al giocatore e pronto ad aggiungere il 10% sulla sua futura rivendita. Nonostante l'accordo raggiunto tra i due club Zaniolo si era addirittura rifiutato di incontrare la dirigenza inglese perché aspirava a ricevere una somma più elevata.

Il ripensamento tardivo di Zaniolo

La scorsa notte il ripensamento con il giocatore classe '99 che ha dato l'ok al suo passaggio al club inglese, il quale però ha replicato con un laconico "Troppo tardi". A gennaio infatti il Bournemouth ha già speso cifre elevate, non da ultimo per Traoré acquistato dal Sassuolo per 30 milioni bonus compresi, e non se l'è sentita di pagare sull'unghia altri 30 milioni per Zaniolo. Intanto la situazione per il calciatore si sta facendo sempre più difficile, tanto che l'idillio con i tifosi romanisti sembra appartenere a un passato remoto. Ora è stato escluso dal progetto tecnico della squadra su decisione dei proprietari della società, Dan e Ryan Friedkin. Zaniolo si è ritrovato così senza più un ruolo nella squadra. Da ieri dunque è rientrato nella sua città, La Spezia. Sabato era stato avvicinato da un'auto i cui passeggeri lo avrebbero minacciato di morte. Domenica inoltre un gruppo di tifosi sarebbe andato sotto casa sua, sempre a scopo intimidatorio.