Alta tensione in casa Sampdoria: lettera con minacce alla sede e sit-in di protesta dei tifosi

Tensione sempre più palpabile in casa blucerchiata, alle prese con una profonda crisi societaria e con risultati quanto mai deludenti. La squadra guidata da mister Stankovic resta infatti tristemente penultima, inchiodata a quota 9 punti. Instabilità che infiamma l'ambiente, arrivando a produrre gesti estremamente gravi e preoccupanti. Una lettera di minacce accompagnata dal proiettile a salve di una pistola scacciacani è stata recapitata infatti al quartier generale del club di Corte Lambruschini. Inquietante il messaggio contenuto, scritto a mano, in stampatello: "Questa volta è a salve, il prossimo sarà vero". Sulla vicenda indaga la Digos.

Una notizia che, secondo la Polizia, sembra non avere connessioni con la protesta inscenata, sempre oggi, da una settantina di ultras in via Martin Piaggio, davanti agli uffici della Erg. I tifosi hanno urlato slogan, acceso fumogeni, e attaccato un volantino con scritto 'Garrone-Mondini vergogna'.