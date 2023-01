Alle 18 Spezia-Roma: liguri e giallorossi reduci entrambi da 5 risultati utili

Bussola evidentemente orientata verso la salvezza per lo Spezia; in direzione Champions per la Roma (obiettivo al quale guardare con ulteriore convinzione alla luce della penalizzazione che al momento ha messo la Juventus fuori dai giochi ). Target differenti, ma identico buon momento per entrambe. Lo Spezia di Gotti non perde infatti da oltre due mesi e nelle ultime cinque uscite ha ottenuto due vittorie e tre pareggi.

Come i liguri, anche la squadra di Mourinho ha incassato in cinque partite due vittorie e tre pareggi, l’ultimo dei quali prezioso perché ottenuto contro il Milan in extremis .

Gotti, che dovrà rinunciare a meno dello squalificato Nikolaou, si affiderà al 3-5-2 con Dragowski in porta, Amiam, Caldara e Kwior in difesa. A centrocampo, il terzetto composto da Ampadou, Agudelo e Reca, con Bourabia e Holm sulle corsie esterne. In avanti, Nzola e Gyasi.

Nessuno problema di formazione per i giallorossi che si presentareanno con il 3-5-2: Rui Patricio tra i pali, Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. A centrocampo, Bove, Cristante e Pellegrini, con Celik e Spinazzola. In avanti, Dybala e Abraham.