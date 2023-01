Trattativa del Bari per ingaggiare Portanova: pioggia di "no" dai tifosi

I tifosi biancorossi non intendono minimamente accoglierlo a Bari. I supporter della squadra guidata da Michele Mignani - quinta in Serie B - alzano la voce contro la prospettiva che sbarchi in città il centrocampista del Genoa, Manolo Portanova, condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo (e per questo non più utilizzato dai Grifoni). L'episodio che ha portato alla condanna risale al maggio 2021 e si è verificato a Siena.

L'indiscrezione di mercato - che prevedeva il passaggio in prestito secco per sei mesi - ha scatenato la reazione dei sostenitori biancorossi su web e social. Eloquenti i messaggi postati sul sitosolobari.it: "Disdetta immediata da qualsiasi piattaforma se dovesse venire. Polito dimettiti!"; "Questa operazione fa capire tutto… Siamo messi veramente male"; "Non siamo una comunità di recupero. Portanova restasse al Genoa".

Altri tifosi - come si evince aprendo il post in basso - hanno pubblicato commenti e proteste sotto il messaggio del 25 novembre scorso, pubblicato sulla pagina Facebook della squadra, nel quale la società lanciava una campagna contro la violenza di genere.