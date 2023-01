Sorteggio Nations League, in semifinale l'Italia trova la Spagna

E’ la competizione che potrebbe segnare l’inizio del rilancio azzurro, come evidenziato dallo stesso Roberto Mancini ; l’occasione per una svolta dopo l’enorme delusione della mancata qualificazione alla fase finale dei Mondiali in Qatar.

La prima opportunità si presenterà il 15 giugno alle 20.45 a Enschede, in Olanda, quando l’Italia sfiderà la Spagna del neo ct Luis De La Fuente nella semifinale di Nations League.

E’ l’esito del sorteggio che si è svolto nella sede dell’Uefa, a Nyon.

Nell’altro incontro, gli Orange - padroni di casa – se la vedranno a Rotterdam, il 14 giugno, con la Croazia.