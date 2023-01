Crisi di risultati, Gattuso lascia Valencia: "Dispiace per quello che è successo"

Fatali, l'eliminazione dalla Coppa del Re, la posizione in classifica (squadra al 14esimo posto, ad appena un punto dalla zona retrocessione), il bilancio delle ultime quattro partite con appena due pareggi. "Dispiace per quello che è successo ma la vita - il suo congedo da Valencia e dalla Liga - è così". Gennaro Gattuso si è presentato oggi per l'ultima volta nel centro sportivo della squadra del pipistrello, insieme con il suo vice Gigi Riccio, per salutare calciatori e dirigenti.