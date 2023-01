Supercoppa italiana, il ministro Abodi: "Meglio luoghi con vita democratica"

''Polemiche Gravina-Casini su Supercoppa in Arabia? Mi affido alla clemenza della corte. Da un lato sono anche soddisfatto ma sto ammettendo una mia debolezza: abbiamo bisogno di farne a meno, certe cose si dicono in un rapporto bilaterale in privato e non all'opinione pubblica". Così il ministro per lo Sport Andrea Aboti dopo il botta e risposta tra il presidente della Figc e il responsabile della Lega Calcio.

"Poi è normale che ci sia dibattito sul motivo per cui andare a giocare la Supercoppa italiana in Arabia - ha aggiunto Abodi - , bisogna guardare al mondo come un unico grande teatro e palcoscenico'', sottolineando "Poi ci può essere un dibattito sul motivo per cui si vada a giocare la Supercoppa italiana in Arabia piuttosto che altrove - e aggiunge - Scegliere i luoghi dove sicuramente la vita è democratica, mi auguro che in futuro nella scelta dei luoghi ci sia coerenza sui principi che pratichiamo”.

La polemica di ieri tra Gravina e Casini sulla Supercoppa Italiana è nata dalle dichiarazioni del presidente della Figc dopo aver appreso dell'esigua percentuale di tifosi italiani recatisi allo stadio Re Fahd di Riad per la finale di Supercoppa italiana disputata tra Milan e Inter: "Purtroppo il calcio si lega a Paesi che garantiscono profitti". Pronta era stata la replica del numero uno della Lega di A: "E' triste l'Italia fuori dai Mondiali, non la Supercoppa a Riad".