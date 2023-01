Fuorigioco semiautomatico, il battesimo in Supercoppa. In campionato al via dalla prima di ritorno

Attraverso la tecnologia HawkVision, i 22 calciatori in campo saranno tracciati in 29 punti del corpo, con un margine di scarto millimetrico. Grazie anche all'inserimento della linea dell'ultimo giocatore, sarà possibile agevolare la decisione su situazioni di offside in tempi rapidissimi.

Scenario calcistico da Blade Runner? Tutt'altro. Già adottato nei Mondiali in Qatar, il Saot, il fuorigioco semiautomatico, verrà introdotto nelle competizioni italiane tra club a partire dalla Supercoppa italiana, la sfida tra Milan e Inter in programma il prossimo18 gennaio in Arabia Saudita. Una soluzione tecnologica che vedrà poi la luce anche in Serie A dalla prima giornata di ritorno.

Con l'introduzione del Saot, 12 telecamere saranno installate nello stadio (8 in aggiunta a quelle previste dal broadcast) per il tracciamento dei giocatori e della loro ricostruzione tridimensionale.

"Il fuorigioco semiautomatico serve per sbagliare meno e accorciare i tempi di decisione, ma la componente umana sarà sempre fondamentale", ha sottolineato il designatore arbitrale di serie A, Gianluca Rocchi, nel corso della presentazione della nuova tecnologia all'International broadcasting center della Serie A, a Lissone.

"Abbiamo fatto molto training in questa fase - ha evidenziato - facendo tantissime partite offline in parallelo. Tante federazioni straniere mi stanno chiedendo come sta procedendo, perché questa strada potrebbe presto essere presa da altri", ha concluso il responsabile dei direttori di gara della massima serie.